En kreativ sommeruge for børn og voksne hos Kerteminde Husflid

Kerteminde: Den første uge i skolernes sommerferie - uge 27 - er kreativ familieuge hos Kerteminde Husflid.

Her kan børn over 12 år kan komme alene eller sammen med en voksen og få en oplevelse med et kreativt håndværk i Kulturhus Fjorden.

Kerteminde Husflid har netop forlænget tilmeldingsfristen, og man kan booke sig ind på et eller to af følgende emner:

Maling på lærred; papir og sten; genbrug og re-design; hækling; trædrejning og snitning; tekstiler med farve, tryk og syning og knipling.

Deltagerne mødes hver dag kl. 9.45 til morgensamling og arbejder derefter på værkstederne til 15 - afbrudt af en times middagspause. /exp