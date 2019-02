Kerteminde: I vinterferien kan man prøve kræfter med sin indre grafiker på Johannes Larsen Museet.

Man behøver ikke kunne tegne for at være med, for i familieværkstedet står de klar til at lære fra sig.

Det er gratis at deltage, når entreen til museet er betalt. Børn har gratis adgang til museet.

Det er fra 11. til 15. februar fra klokken 11.00 til 15.00 alle dage. /cak