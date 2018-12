Else Møller: Lokalpolitik er blevet markant anderledes

I en alder af 76 kom Else Møller (K) igen ind i lokalpolitik 1. januar, efter en politisk pause på 10 år: - Vi er ikke inde i materien længere, og det er næsten umuligt at få et økonomisk overblik.

- Det er meget mærkeligt for mig ikke at kende detaljerne, og jeg savner også meget at have et økonomisk overblik. Men vi har ikke længere den budgetbog, hvor vi kunne følge pengene. Tallene er simpelthen ikke til rådighed for os længere. Vi politikere bruger nu tiden på at lægge de overordnede politikker, men vi kan ikke umiddelbart se konsekvenserne af det, vi beslutter. Vi kender ikke de konsekvenser, beslutningen får for borgerne.

Else Møller (K) har bestemt ikke fortrudt at hun gjorde come-back i politik efter en 10-årig pause. Men hun fortæller, at der er sket store forandringer i de 10 år, hun har været væk.

Kerteminde: - Jeg befinder mig rigtig godt i den konservative byrådsgruppe, og jeg er meget positivt overrasket over den gode tone, der har været i det her år - det lagde konstitueringen jo ikke rigtigt op til. Men det er blandt andet fordi vi syv konservative har besluttet, at vi vil samarbejdet.

Budgetlægning på den gammeldaws facon

Else Møller fastslår, at hvis politikerne igen skal have et ordentlig overblik, så kræver det, at man går tilbage til den gamle form for budgetlægning, hvor politikerne var meget mere nede i detaljen.

- Vi er på en eller anden måde blevet koblet lidt af, og jeg kan godt se, at det er hensigtsmæssigt for embedsmændene, at de kan køre derudaf. når vi har lagt en ramme. I gamle dage kunne vi hurtigere tage en ting politisk op igen, hvis vi kunne se, det løb den gale vej, siger hun.

- Jeg kan godt forstå, at vi politikere ind imellem kommer til at gøre noget, der ikke var hensigten, for vi har ganske enkelt ikke mulighed for at forudse alle konsekvenser af en rammebeslutning. Det er muligt, at det passer fint ind i en stor kommune, men det er lidt et problem i en lille kommune, hvor vi møder dem, der bliver ramt af konsekvenserne, på gaden hver dag.