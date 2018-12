Elever indviede ny skolevej: Hurra, det nytter at tale med politikerne

For et år siden cyklede elever fra Kertemindeegnens Friskole til rådhuset for at gøre opmærksom på deres farlige skolevej. Nu er problemet løst og resultatet indviet.

Revninge: Cykelklokkerne bimlede højt, da en flok veloplagte elever fra Kertemindeegnens Friskole for godt et år siden parkerede foran rådhuset i Kerteminde og hidkaldte borgmester og formand for miljø- og trafikudvalget for at gøre opmærksomme på deres farlige skolevej gennem Revninge. De fik politikerne i tale, asfaltvognen rykkede ud, der blev skabt en to minus en-vej gennem landsbyen, og tirsdag formiddag blev resultatet så behørigt indviet.

Med juleguirlande, cyklister fra 6. klasse og formanden for det hele, Jesper Hempler (SF), som under sidste års budgetforhandlinger fik kæmpet sig til to millioner kroner til mere sikre skoleveje.

- Jeg er umiddelbart godt tilfreds med resultatet. Men det her er ikke kun til gavn for børnenes skoleveje, det optager mig også meget at sikre ordentlige forhold for folk, der bor i vores landsbyer. Der mangler stadig lidt tilretninger i krydset ved Rynkebyvej, hvor oversigtforholdene er lidt svære. Men det bliver nok først i 2020, da vi næsten ingen penge har næste år, siger han.