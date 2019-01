Elever går offline i frikvarteret

På Munkebo Skole har eleverne indført en mobilfri café i frikvarteret for at tilbyde en portion nærvær i en skoledag fyldt med skærme. For Jonatan, Tilde, Emma og Ellen er mobilen uundværlig, men også til stor gene i undervisningen

Munkebo: De brummer i lommen, bipper i tasken og kalder med sine diskrete, røde notifikationer på konstant opmærksomhed fra os alle døgnet rundt. Det er den første, vi siger godmorgen til, når vi vågner, og den sidste, vi siger godnat til, inden vi lukker øjnene om aftenen.

På Munkebo Skole er en gruppe elever blevet så trætte af forstyrrelserne fra mobiltelefoner i og uden for undervisningen, at de af egen fri vilje har ønsket en "mobilfri zone." To gange om ugen vil elevrådet invitere til brætspilscafé i dagens første frikvarter. Adgangskravet er, at du udleverer din mobiltelefon, som bliver liggende i en kasse hele pausen. Til gengæld får du lov at blive inde i de 30 minutter frikvarteret varer og hygge dig med dine venner over et spil ludo, kortspil eller lignende.

- Pointen er at styrke fællesskabet på tværs af køn og alder og tilbyde en hyggestund med nærværende kammerater, som ikke har muligheden for at gemme sig bag en skærm, fortæller Emma Boger, der går i 9. klasse og er formand for elevrådet.