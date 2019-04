Ekstra rabalder i Renæssancehavnen i kommende dage: Etablering af prøvefelt med nye brosten i gang

Kerteminde: Fra den 1. april er larmen i Renæssancehavnen lidt værre end sædvanligt.

Flere gravemaskiner er mandag gået i gang med at udskifte de larmende brosten i et 20 meter langt prøvefelt ud for Tornøes Hotel.

På grund af vejarbejdet er en kort strækning på Hindholmvej spærret i det ene spor, og Hindsholmvej er derfor kun farbar i et spor.

Arbejdet til prøvefeltet med en ny belægning forventes afsluttet tirsdag den 9. april.

Prøvefeltet med de nye støj-svage brosten er placeret, så bilister, der kommer kørende fra nord ad Hindsholmvej, først kører på asfalt, så rammer de toppede brosten, derefter rammer det glatte prøve-felt og til sidst rammer de toppede brosten igen, sådan at man for alvor kan høre forskellen.

Feltet er etableret ud for Tornøes Hotel, der har været hårdt ramt af støjen fra brostenene og deres vurdering af de nye brosten vil derfor være vigtig, når kommunen skal beslutte, om de nye brosten virker efter hensigten.

Man regner med, at test-brostenene skal ligge der sommeren over, indtil turistsæsonen er slut.

Hvis prøvefeltet giver den forventede støjreduktion, vil arbejdet med at udskifte brostenene på Hindholmvej og på Langegade begynde til efteråret. /mtt