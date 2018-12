Ejere af Langeskov Center vil bygge førstesal: Nabo klar til at slæbe både centerejere og kommunen i retten

Med Langeskov Center i baghaven bryder Jan Andersen sig bestemt ikke om tanken om at få lejligheder ovenpå centeret - alle vil få frit udkig ind i hans have og hus. Foto: Peter Ammitzbøll

- En førstesal på centret vil skygge for min have og give direkte indblik i stue og børneværelse. Nabo til Langeskov Centret, Jan Andersen, siger så mange gange nej tak, og han mener at have en god sag.

Langeskov: Arbejdet med at lave et lokalplanforslag for at bygge en førstesal på Langeskov Center er knap gået i gang. Alligevel er den første indsigelse sendt til kommunen. Den kommer fra en af centrets nærmeste naboer, Jan Andersen, der bor på Centervej 2. Han har fire klagepunkter: Værdien af mit hus forringes, der vil blive direkte indbliksgener i min have og på min terrasse, der vil være indbliksgener i børneværelse og stue, og byggeriet vil skygge for haven, som i dag får direkte sol fra syd. - Jeg sender min indsigelse i god tid, så de ved, at de slet ikke behøver at spilde tid på at lave et lokalplanforslag, forklarer Jan Andersen. - Det, ejerne af centret er i gang med, er en kæmpe forringelse af min bolig og en krænkelse af mit privatliv, og det kan jeg på ingen måde være tilfreds med.

Du kan købe mit hus Jan Andersen advarer kommunen og Grundejerforeningen for Langeskov Centeret om, at han er klar til at slæbe dem alle sammen i retten, hvis det bliver nødvendigt. Og han mener at have en god sag. Han henviser blandt andet til Michael de Fine Strand, der i november vandt en lignende sag mod Helsingør Kommune, idet Statsforvaltningen konkluderede, at Helsingør havde fejlet i processen. - Keld Ib Hansen (medlem af Grundejerforeningens bestyrelse, red.) har tidligere bygget førstesale på ejendomme uden hensyn til naboerne. Det har jeg ikke tænkt mig at finde mig i. Jeg har skrevet til ham, at han er velkommen til at købe mit hus, og det bliver han nødt til, hvis han vil have førstesal på centret.