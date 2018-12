Ejer fik lov til at rive bevaringsværdig gård ned

- Hvis vi ikke gav tilladelsen, så ville vi have en situation, hvor bygningen ville stå og forfalde, siger formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler.

- Begrundelsen er først og fremmest, at det er vores vurdering, at hvis vi ikke gav tilladelsen, så ville vi have en situation, hvor bygningen ville stå og forfalde, indtil den faldt fuldstændig sammen, forklarer formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler.

Mesinge: Det var et enstemmigt miljø- og teknikudvalg, der tirsdag gav grønt lys til, at Esterhøjgaard i Mesinge kan rives ned.

Farlig at have stående

Østfyn Museer og Bevarings- og miljøforeningen for Kerteminde Kommune havde protesteret imod nedrivningen, fordi de mener, at gården er en bevaringsværdig og vigtig bygning i Mesinge.

- Bygningerne danner et godt arkitektonisk byrum og historisk og miljømæssigt fremtræder gården særligt bevaringsværdi, med stor autentisk fortælleværdi. "Umistelig" ville være et rimeligt udtryk, skrev Bevarings- og miljøforeningen for Kerteminde Kommune i et brev til udvalget.

Udvalget vurderede dog, at en renovering af gården ville være alt for dyr, og der ville være nye muligheder for udvikling i Mesinge, hvis gården blev revet ned.

- Hvis ejeren ikke har de 5-6 millioner kroner, det vil koste at renovere gården, så er der ikke noget at gøre. Ellers ville vi bare havne en situation, hvor der ville stå nogle bygninger og forfalde yderligere, indtil de til sidst falder helt sammen, eller er farlige at have stående, siger Jesper Hempler.