Langeskov: Der blev tjent penge i det seneste år i firmaet C. Kaae Kartofler ApS, der har adresse i Langeskov. Det fremgår af det seneste regnskab for 2017/18, som virksomheden, der ledes af direktør Christina Kaae Holst, for kort tid siden har offentliggjort hos Erhvervsstyrelsen. Årets resultat blev et overskud på 37.139 kroner.

Årets bruttofortjeneste er på 42.939 kroner. Der er ingen tal for denne post året før.

Sidste år steg formuen i Langeskov-virksomheden fra 30.137 til 58.674 kroner.