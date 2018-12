Efterlyste butikstyve er anholdt

De tre formodede gerningsmænd bag det butikstyveri, der lørdag eftermiddag udviklede sig til et røveri, er anholdt. Det oplyser Fyns Politi. Efter at have modtaget flere henvendelser fra borgere kunne politiet søndag aften anholde de tre efterlyste personer.

Episoden fandt sted lørdag eftermiddag i SuperBrugsen i Langeskov, hvor en medarbejder havde noteret sig, at de tre mænd havde fyldt lommerne med spiritus, oksekød og tandbørster.

Da gerningsmændene blev konfronteret ved kassen, slog den ene fra sig og ramte medarbejderen på øret, og under flugten skubede han de andre kunder væk med begge arme. Samtidig lykkedes det de to andre andre komme ud af butikken uden at betale, og alle tre løb ned gennem langeskovcentret, hvorefter de forsvandt.

Anholdelsen, der fandt sted kort efter klokken 21, skete på en adresse i Ullerslev. Ved ransagningen fandt politiet flere effekter fra tyveriet. Ifølge politiet er der tale om tre mænd fra Litauen, og ved anholdelsen havde den ene person stadig det samme tøj på som han havde på ved episoden i Langeskovcentret dagen før.

Det vil senere mandag blive vurderet, hvorvidt de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør.