Efter voldsomme naboprotester: Hundeskov sat på tænkepause

Voldsomme protester fra naboer i Søvangsparken har fået gruppen bag en hundeskov i Kerteminde til at gå på tænkepause. Gruppen ved endnu ikke, om de vil arbejde videre med Søvangsparken eller finde et andet sted.

Kerteminde: Drømmen om en hundeskov i Kerteminde må for hundejerne forblive en drøm lidt endnu.

Bestyrelsen i foreningen for en hundeskov i Søvangsparken holdt tirsdag møde og kunne herefter berette, at projektet indtil videre står stille.

Det sker blandt andet efter de voldsomme protester, der kom mod hundeskoven fra naboerne i Søvangsparken. Naboerne udtrykte blandt andet frygt for larm og hundegøen og for, at hundene ville hoppe over hegnet til fare for deres børn og katte.

- Vi holder en pause. Der har været forskellige protester. Så lige nu holder vi en tænkepause, og så må vi se hvad der sker, fortæller idekvinden bag hundeskoven, Anni Jørgensen.

Hun fastslår dog, at gruppen ikke har opgivet håbet om en hundeskov endnu.

- Så længe der er liv, er der jo håb. Vi har ikke opgivet endnu. En hundeskov er stadig på vores tapet, fastslår hun.