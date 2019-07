Efter sidste års afskedigelser på Hydac: Alt er under forandring - til hvad er der ingen, der ved - endnu

- Og vi har ikke travlt, for jeg kan mærke, at jo længere vi venter med at definere os, jo mere energi får vi - processen er energiskabende. Og vi har heldigvis meget frie hænder fra moderkoncernen. Vi er gruppens frække dreng, så vi må gerne få skøre ideer og prøve dem af.

- Vi er i gang med New Beginning, efter at vi sidste år mistede en stor del af salget til en meget stor kunde. Men det er jo ikke nødvendigvis lig med at gøre det samme forfra. Vi kigger i øjeblikket på, om vi skal fortsætte, som vi hidtil har været eller gå helt nye veje. Og hvis vi skal gå nye veje, så skal vi finde ud af i hvilken retning. Vi er i færd med at redefinere os selv, fortæller Jens Haugaard, direktør i Hydac.

Langeskov: Hos Hydac i Langeskov har man de senere år været vant til overskud på fem til ni millioner kroner om året. Men sidste år mistede fabrikken en storkunde, og så blev resultatet noget så uhørt for Hydac som et underskud: Minus 1.9 millioner kroner stod der på bundlinjen i 2018-regnskabet. Fabrikkens nettoomsætning faldt fra 254 millioner kroner i 2017 til 195 millioner, men heldigvis så har virksomheden i de gode år lagt til side, så der fortsat er en egenkapital på 79 millioner kroner at stå imod med. I ledelsesberetningen forklarer direktør Jens Haugaard, at en større kundes udflagning med meget kort varsel slog hårdt igennem. Og selvom eksporten steg med 75 procent, så var det ikke nok til at kompensere for den store kunde. - Jeg havde håbet på, at vi kunne lande 2019 på et stort sort nul, men underleverandører i vindenergi-branchen har generelt været under stort pres økonomisk, så det lykkedes desværre ikke, siger Jens Haugaard.

- Fremtiden kalder på bæredygtighed, så et af vores strategielementer er "Reduce, Reuse, Recycle". Altså først og fremmest spare på ressourcerne, og dernæst genanvende - det vil sige genbruge dele fra gamle pumpestationer i nye pumpestationer. Sidste løsning er omsmeltning, for det kræver meget energi.

Eller måske er det ikke så overraskende endda, for en af hans læresætninger hedder: Hvis noget virker, så prøv at lave det om!

- Næh, burde jeg det? Jeg ved godt, at al ledelseslære siger, at vækst er svaret på alting, og sådan har det også været her i huset. Men det dyk, vi tog sidste år, har givet afsættet til den ændring i vores ledelsesstruktur, jeg i nogle år har ønsket mig. Og måske skal vi også ændre vores mål. Økonomisk succes er det, alle går efter, men er det også det, Moder Jord bliver glad for, lyder det overraskende fra direktøren for en virksomhed, der 17 år i træk præsterede en vækst på 20 procent om året.

Jens Haugaard har ikke været meget aktiv for at skaffe nye kunder til at erstatte den storkunde, der sidste år forlod dem.

Fra mere til bedre

Men om Hydac overhovedet laver hydrauliske pumpestationer om fem år, er der ingen, der ved.

- Moderkoncernen har netop købt en fabrik, der producerer batterier til entreprenørmaskiner. Det kan være, det er den vej, vi skal gå. Det kan også være, at vi skal satse fremtiden på innovation - produktudvikle nye prototyper. Et andet strategi element Hydac arbejder med er: "From More to Better". Det betyder at tænke mere på at gøre tingene bedre fremfor ensidigt at tænke på vækst, forklarer han.

- Det er jo allerede et fast princip hos os, at vi udfordrer alt inklusive vores kunder. De kommer og tror, de ved, hvad de vil have, men sammen med dem værdiudvikler vi, så de får det, de virkelig har brug for i stedet for det, de troede, de har brug for, hverken mindre eller mere.....

Den produktudvikling, Hydac står for, har været værdifuld for den storkunde, der sidste år skiftede til en kinesisk produktion. I øjeblikket er Hydac i Langeskov ved at hjælpe søsterfabrikken i Kina til at kunne producere det, de i Langeskov har udviklet til kunden.

- Hvis vi vælger at gå fra Mere til Bedre, så skal det ikke bare være bedre for virksomheden og for kunden. Det skal også være bedre for miljøet og for fremtiden.