Efter shitstorm: Restaurant lukker med røde tal i regnskabet

Kerteminde: Det ender med røde tal på bundlinjen for forpagterparret på Restaurant Sejlklubben; Mark og Pernille Møller, der har opsagt forpagtningsaftalen med Kerteminde Sejlklub til 1. januar.

Det seneste regnskab for 2017/18, der blev udsendt 10. december, viser et underskud før skat på 129.888 kroner ud af en bruttofortjeneste på 1.554.539 kroner.

Ifølge Pernille Møller skyldes underskuddet en dårlig sommer i 2017, hvor omsætningen faldt.

- Forrige sommer var ikke skide-god, forklarer Pernille Møller.

Resultatet er en del dårligere end 2016/17 hvor parret tjente 187.108 kroner før skat.

- Vores virksomhed fejler ikke noget, og vi har været glade for at være her, derfor gør det ondt, at vi nu skal af med vores restaurant, siger Pernille Møller.

Restaurant Sejlklubbens regnskabsår endte 30. juni 2018, og dermed har den shitstorm på Facebook, som restauranten rendte ind i i sommer, ikke haft indflydelse på regnskabet.