Efter racismebeskyldninger og fulde huse: Nye revyskuespillere skal på scenen

I flere år var nogle af skuespillerne på Kerteminderevyens hold de samme. Det er det ikke længere, for revydirektør Mads Nørby har til årets revy skiftet hele holdet ud. De nye skuespillere på holdet føler ikke, at der er nogen arv, der tynger. - Vi gør det på vores måde, lød det samstemmende, da Kerteminderevyen mandag holdt pressemøde på Tornøes Hotel.

- Jeg var nervøs for, at folk ville begynde at sige: Det har vi set, lyder hans forklaring på, at der slet ikke er nogen af de skuespillere, der træder op på scenen i Kerteminde i år, som har været med i revyen før.

At hele holdet af skuespillere skiftes ud, kan opleves som lidt overraskende, når det sker i kølvandet af et år, hvor revyen vandt nærmest alt, hvad der var at vinde. Der var udsolgte huse, og publikum var vildt begejstrede.

Kerteminde: Plejer er godt begravet, når et nyt hold af skuespillere om 14 dage tager hul på at forme årets Kerteminderevyen, som får premiere 26. maj på Tornøes Hotel.

Peter Bom, som i flere år har været tilknyttet revyen i Kerteminde og har arbejdet sammen med skuespillerne, hvor nogle har været gengangere, mente godt, at han kan tage "plejer" af sig, og han ser frem til at arbejde med det nye hold.

- Der vil helt sikkert komme et stilskift, og det er kun Mads (Nørby, red.) og Peter (Bom, red.), som kan sige, at sådan plejer vi at gøre, tilføjede Kasper Gattrup.

Og faktisk var det det faktum, at det var et helt nyt hold, som skulle skabe revy sammen, der gjorde, at hun sagde ja. Og så havde hun samtidigt også plads i sin kalender til det.

- For mig er der slet ikke nogen arv, der skal løftes. Vi er et nyt hold, og der er nye tekster, så jeg tænker slet ikke på resultatet lige nu, fastslog Anette Støvelbæk, som selv er helt ny i revysammenhæng.

På et pressemøde mandag på Tornøes Hotel gav holdets nye skuespillere Lisbeth Kjærulff, Anette Støvelbæk, Gordon Kennedy og Kasper Gattrup sammen med instruktør, Martin Miehe-Renard, udtryk for, at de ikke føler, at der er nogen arv, de som sådan skal løfte efter de tidligere hold.

Gribe emner fra nutiden

Vigtigt for instruktør Martin Miehe-Renard er det, at teksterne kommer til at være noget, der spidder det nutidige.

Således blev Kerteminderevyens pressemøde også indviet med en reference til 24Syvs meget omtalte interview med skuespiller Ghita Nørby, hvor hverken skuespillerinden eller intervieweren Iben Maria Zeuthen formår at finde melodien.

Som en lille gimmick var de kvindelige skuespillere ikke dukket op til pressemødet i hotellets restaurant, og derfor måtte pressen og alle fra revyholdet med op og banke på på deres værelse, hvor skuespillerne sad i sengen og småsludrede.

Kort efter kom Kasper Gattrup ind ad døren med en stor mikrofon på hovedet. En særlig stor mikrofon var netop et af omdrejningspunkterne i portrætinterviewet "Hele Danmarks Ghita," for Ghita Nørby synes, at mikrofonen var alt for stor og nærgående til, at hun ville have den i sit synsfelt.

Straks gik Anette Støvelbæk og Lisbeth Kjærulff i gang med at skælde Kasper Gattrup ud.

- Det er vigtigt, at vi tager aktuelle emner op, som kommer flyvende, og der er nok at tage fat på, forklarede instruktøren efterfølgende med et lille skævt smil.