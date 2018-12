Efter langt tilløb: Politisk flertal stemmer ja til ny havneplan

Nordøstfyn: 20 byrådsmedlemmer rejste sig i byrådssalen, da byrådet torsdag skulle stemme om, hvorvidt det ville sige ja til en helhedsplan for udviklingen af Kerteminde Havn.

De 20 politikere er fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre.

Enhedslisten, Miljøpartiet, Borgerlisten og Dansk Folkeparti valgte at stemme nej.

Borgmester Kasper E. Olesen (S) var stolt over, at havneplanen blev vedtaget med så bredt et flertal i byrådet.

- Det er et klart signal om, at der er en stærk politisk drivkraft, der vil udvikling i Kerteminde, påpeger han, og han bakkes op af viceborgmester, Hans Luunbjerg (V):

- Vi har et meget stort behov for attraktive arealer i Kerteminde, der ligger uudnyttet hen. Der er et stort behov for at udvikle Kerteminde som by og for at binde den gamle købstad sammen med havnen, så byen bliver endnu mere attraktiv for byens borgere, besøgende og erhvervslivet.

2. viceborgmester Klavs Norup Lauridsen mener også, at havneplanen er et symbol på et nyt byråd, der har arbejdstøjet på, og som både udvikler og bevarer på samme tid.

- Udvikler, fordi det skaber indtægter - indtægter, vi ønsker at bruge på vores børn og ældre således, at flest mulige kan leve det gode liv.

- Vi, den konservative gruppe, tror faktisk, at lige netop denne havneplans udtryk og tankegang vil få andre havne - og kystbyer til at se mod Kerteminde, fordi man med denne plan stadig vil finde "den kønneste lille plet på jorden." Ikke bare om få år, når det står færdigt, men også om 20 og 30 år, påpeger han.

Jesper Hempler (SF), formand for natur -, miljø - og teknikudvalget er enig:

- Udvikling er nødvendigt for at skabe en stærkere kommune. Udvikling skaber nødvendige indtægter, så det bliver muligt for os at sikre den fremtidige velfærd i hele Kerteminde Kommune.