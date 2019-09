Efter håbløs erhvervsklima-måling: Erhvervslivet vil have flere penge

Borgmesterens mange virksomhedsbesøg er ikke nok- der må investeres, siger formanden for Kerteminde Erhvervsforening. Han er skuffet over DI's måling på erhvervsklimaet, der placerer Kerteminde som en af de dårligste i Danmark.

Hvert år måler Dansk Industri på de danske kommuners erhvervsklima.

Der ser blandt andet på de fysiske rammer, infrastrukturen, skatter og afgifter.

På næsten alle parametre ser det skidt ud for Kerteminde Kommune, som scorer en 75.-plads.

Og det skuffer Kerteminde Erhvervsforenings formand Jess Aagaard.

- Min umiddelbare reaktion er, at det er skuffende, at det ikke har rykket sig. Vi ønsker, at kommunen prioriterer erhvervsservice, siger han.