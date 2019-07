Efter et års ulovlighed: Nu er parasollerne væk fra Nordstranden

Byrådsmedlem Knud Skov Ahrnkiel (Miljølisten) skrev et brev til kommunen, som satte gang i en kontrol på Nordstranden. Sidste år havde forvaltningen ikke tid - men med brevet i hånden forlangte borgmesteren, at de tog sig tid.

Placeringerne af parasollerne var nemlig ikke opstillet helt i overensstemmelse med den tilladelse, forpagterne af Strandbadet havde fået. Det påpegede byrådsmedlem Knud Skov Ahrnkiel (Miljølisten) allerede sidste år i en henvendelse til kommunen og til Kystdirektoratet. Men fra forvaltningen fik han den besked, at da det er Kystdirektoratet, der har givet tilladelsen, så er det dem, der skal kontrollere. Og fra Kystdirektoratet fik han den besked, at det er kommunen, der skal kontrollere.

Nu er det slut. Forpagterne fik et påbud fra Kerteminde Kommune om straks at bringe tingene i orden.

Borgmesteren krævede handling

Denne sommer valgte Knud Skov Ahrnkiel igen at skrive til Kystdirektoratet, og denne gang sendte han et tilsvarende brev til borgmester Kasper Olesen (S), og så skete der pludselig noget.

- Det er jo ikke mig, der i det daglige følger op på, om vi overholder det, vi lovmæssigt er forpligtede til. Men brevet fik mig til at bede forvaltningen om at tage derud og kigge, fortæller Kasper Olesen.

- Det viste sig, at parasollerne ikke var lovligt opstillede. Blandt andet var der støbt noget ned i stranden, og det er der bestemt ikke givet tilladelse til.

Kasper Olesen bemærker, at han godt er klar over, at der i øjeblikket er en sag i gang om at afklare, hvorvidt det er kommunen eller Kystdirektoratet, der har tilsynspligt.

- Men det kan jo tage lang tid at få svar på, og det kan vi ikke vente på. Så må vi handle, understreger han.

Knud Skov Ahrnkiel er glad for, at der nu skete noget. Men han ærgrer sig over, at det skulle tage et helt år, for allerede sidste år henvendte han sig også til forvaltning, teknisk udvalg og borgmesteren om sagen.