Efter endnu et år med underskud: Kjerteminde Avis skifter formand og redaktør

René Lydiksen overtager formandsposten på Kjerteminde Avis. - Det er en spændende opgave at være med til at prøve at vende forretningen, fortæller den nye formand.

- Jeg er gået som formand i erkendelsen af, at jeg har meget at lave, og nogle gange skal man skifte hest for at få nogle nye ideer og nye muligheder ind, og der har vi søgt yngre kræfter, sige Troels Maglegaard, der fortsætter i bestyrelsen.

Tilbage i 2011 havde avisen små fire millioner kroner i kassen, men efter at have præsteret underskud hvert eneste år siden, er der nu kun 336.816 kroner tilbage.

Kerteminde: Kjerteminde Avis kom ud af 2018 med et underskud på 208.490 koner, og dermed er bunden af pengekassen ved at være nået for avisen.

Ny redaktør

René Lydiksen bor i Kølstrup og er medejer af firmaet Oxygen A/S, der udvikler web-løsninger til brug for e-handel. Han er godt klar over, at det bliver en svær opgave at få vendt økonomien i Kjerteminde Avis. Han har dog både energi og tro på, at opgaven kan løses.

- Det er med hjertet, jeg har sagt ja til at være formand, for jeg synes, vi fortjener at have en lokal avis, der er tæt på sine læsere, fortæller René Lydiksen.

- Det er en spændende opgave at være med til at prøve at vende forretningen. På godt jysk er det en turn-around, vi skal lave, for hvis vi bare prøver det, vi har gjort de seneste år, så kan du dividere tallene, og så ved du, hvornår vi lukker og slukker, forklarer René Lydiksen.

En af de første opgaver for den nye formand er at finde en afløser for redaktør Niki Treumer Mogensen, der forlader avisen pr. 1. august.

- Niki har desværre valgt at forlade os til fordel for en anden stor arbejdsplads, fortæller René Lydiksen.

Fyens Stiftstidende har været i kontakt med Niki Mogensen, der ikke ønsker at udtale sig om sit jobskift.

René Lydiksen forventer snart at kunne afsløre, hvem der bliver ny redaktør på avisen.