Det kommer til at koste i omegnen af 330.000 kroner at gennemgå brandsikkerheden på kommunens ældreboliger.

- Vi har jo brandinspektioner hvert eneste år, men når der kommer sådan et pålæg, så er vi nødt til at følge det.

- Jeg har ingen grund til at tro, at der er noget i vejen, og det er der heller ikke nogen, der siger, der er, siger formand for miljø- og teknikudvalget, Jesper Hempler (SF).

Kerteminde: Efter en dødsbrand på et plejehjem i Allingåbro sidste år skal alle kommunens plejehjem og ældreboliger have et ekstra brandeftersyn.

Endnu færre penge til vedligehold

Kerteminde Kommune fik besked om at foretage et eftersyn i september, men det har trukket ud, fordi politikerne ikke har kunnet blive enige om, hvor pengene til brandeftersynet skal findes.

Et brandeftersyn er nemlig ikke helt billigt. Administrationen anslår, at det vil koste cirka 330.050 kroner at gennemgå kommunens ni plejecentre, ni ældreboligbyggerier og to bosteder, hvis opgaven skal udføres af Dansk Brand- og Sikringtekniske Institut.

De penge havde miljø- og teknikudvalget håbet, at økonomiudvalget ville hente op af kassen. Men ved sidste møde besluttede Økonomiudvalget, at dem skal miljø.- og teknikudvalget selv finde.

- Så er der ikke andre muligheder, end at vi må tage pengene fra kontoen til bygningsvedligeholdelse, siger Jesper Hempler, der ikke er glad for, at der nu bliver endnu færre penge til at vedligholde kommunens nedslidte bygninger.

- Der har vi i forvejen et stort efterslæb, men vi skal have gjort det her hurtigst muligt, så nu må vi speede processen op, forklarer Jesper Hempler, der ikke tør sige, hvornår brandeftersynet er færdigt.