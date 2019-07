Efter avisskriverier er de vilde fester i Jollehavnen stoppet: - Der er kommet noget selvjustits blandt de unge

De unge i Kerteminde har fundet ud af at feste fredeligt i Jollehavnen. - Jeg er selv dybt overrasket, men det er dejligt, siger formand for Jollehavnen, Knud Peder Andersen.

Kerteminde: - Hvad der har gjort det, er svært at sige, men efter avisen begyndte at skrive om det, har det ikke været noget ballade, forklarer formand for Jollehavnen, Knud Peder Andersen.

For et par uger siden stod han frem i avisen og fortalte, at han var træt af at lege skraldemand for de unge mennesker, der havde vilde fester i jollehavnen.

- Hver morgen bruger vi en halv til en hel time til at rydde op. Tomme flasker, kapsler, cigaretskodder, badebukser og håndklæder. Der står skraldespande overalt, men de unge bruger dem ikke, fortalte Knud Andersen.

De unge har i flere år festet i Jollehavnen, men af en eller anden grund har problemerne med skrald og de unges hærgen været værre i år end tidligere.