Efter artikler i Fyens: Strandbads-kontrakt bliver justeret

Kerteminde: Nattefester, der larmer, ingen affaldscontainer, for ofte lukket. I den senere tid har avisen, på baggrund af reaktioner fra byrådsmedlem Knud Skov Ahrnkiel og nogle af Strandbadets naboer, kunnet skrive om en stribe problematiske forhold omkring det gamle "ishus" på Nordstranden.

På baggrund af blandt andet de artikler har kommunens chefjurist Leif Hansen netop holdt et møde med forpagteren af Strandbadet.

- Vi havde en god snak, hvor vi blev enige om at justere og præcisere kontrakten. Det er jo ingen hemmelighed, at den kontrakt, der blev skrevet i sin tid, kunne have været en hel del mere præcis, fortæller Leif Hansen.

- Vi snakkede om de problemer, der har været fremme i pressen. Nu skal justeringerne skrives ind i kontrakten, og så skal den fremlægges for politikerne, inden jeg kan afsløre, hvad der bliver ændret og strammet op.