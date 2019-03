Efter 40 år i skuffen: Nye ejere vil bygge hotel på Marinaen

- Vi ved, at turismen i byen er delt op på 50 procent familier med børn, der bliver en uge, og voksne mennesker som Jens og jeg, der kommer et par dage, spiser noget god mad, går nogle ture ved vandet og kører hjem igen. Det er dem, vi gerne vil henvende os til, supplerer Jens Bo Thorsted.

- Vores ambition er at følge i slipstrømmen af den nye havneplan og den byudvikling, der er i gang i Kerteminde lige nu. Tornøes Hotel har udvidet, Danhostel har udvidet, Kerteminde Camping har lige fået lov at udvide med hytter. Vi vil gerne tilbyde noget, som byens gæster ikke kan finde andre steder. Hotelværelser i luksusklassen med 180 graders havudsigt, fortæller Jens Holmstrøm Alexandersen.

På tegnebrættet ligger nemlig en vision om at bygge 14 luksuriøse hotelværelser i to etagers højde med udsigt over Storebælt. Det fortæller Jens Holmstrøm Alexandersen, som i december 2017 overtog virksomheden sammen med Jens Bo Thorsted og Frederikke Anker:

Kerteminde: De er mest kendt for at sælge god dansk mad som stegt flæsk med persillesovs og wienerschnitzler, som de fleste pengepunge kan være med på, men nu har de nye ejere af Restaurant Marinaen også planer om at lokke gæster med større pengepunge til i fremtiden.

De har foreløbig holdt et par møder med et arkitektfirma, men de holder lidt igen med at trykke på startknappen:

- Der er plads til 150 i restauranten, og åbner vi det hele, kan der være helt op til 240 gæster på én gang. Og hvem vil ikke gerne sidde på et kursus med sådan en udsigt, fortsætter Jens Bo Thorsted og peger ud over Nordstranden, som i dag tager sig ud fra sin bedste side med azurblåt vand og strålende solskin.

Max otte meters højde

Der er da også nogle tekniske detaljer, der skal på plads, inden planen kan realiseres. Den gældende lokalplan for området tillader nemlig kun byggeri til otte meters højde.

Højeste punkt på den nuværende bygning er 7,3 meter. Der skal altså politisk vilje til at lave reglerne om, før planerne kan realiseres:

- Vi vil gerne have, at bygningen bliver lidt højere. Mon ikke også, at kommunen ønsker noget byfornyelse længere henne af kajen? Fordelen er, at der ikke er nogen, vi generer ved at bygge i højden. Vores naboer er minigolf-huset og en parkeringsplads, og husene bagved ligger så langt oppe af en skrænt, at vi ikke generer dem, siger Jens Holmstrøm Alexandersen.

Det er langt fra første gang, at der tales om at udvide med hotelværelser. Da restauranten blev opført i 1979 af de forrige ejere Anny og Carsten Madsen, lå tegningerne klar for en udvidelse på det tilstødende kommunale græsareal. Den mulighed gik dog tabt efter en offentlig høring. Stedets tidligere ejere Pia og Frank Madsen arbejdede derefter på en 500 kvadratmeter udvidelse oven på de 700 kvadratmeter restauration. Den plan blev heller aldrig ført ud i livet, og nu vil tiden vise, om det skal lykkes samme år, som stedet har 40 års jubilæum.