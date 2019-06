EL og SF siger nej til at samle skolerne: - Hvis vi vil have liv i landsbyerne, så skal vi have selvstændige skoler

Kerteminde: Diskussionen om skolestrukturen i Kerteminde Kommune blev atter åbnet i sidste uge, da Socialdemokraterne og De Konservative valgte at sende tre spareforslag i høring, der vil samle kommunens skoler i større distrikter.

Hele diskussion om skoledistrikterne kan dog være ren proforma, for det er nemlig skrevet ind i den konstitueringsaftale, Socialdemokratiet, SF, Venstre og Enhedslisten indgik efter valget, at skolestrukturen ligger fast. Og både Enhedslisten og SF afviser på forhånd at ændre i hverken skolestruktur eller konstitueringsaftale.

- Hvis vi vil have liv i landsbyerne, så skal vi have selvstændige skoler. Og hvis vi ikke vil have, at vores børn skal køres rundt for at fylde klasser op på andre skoler, så skal vi også bibeholde de seks selvstændige skoler, siger Jutta Nielsen (EL), der påpeger, at det netop var et krav fra Enhedslisten, at det blev skrevet ind i konstitueringsaftalen, at der ikke skal ændres på skolestrukturen.

- Det er faktisk meget vigtigt for os, og det er derfor, vi har fået det skrevet ind i konstitueringsaftalen. Fordi vi netop var bange for, at den her sag kom op en gang til, og vi er godt klar over, at det betyder, der kommer besparelser andre steder indenfor skolevæsenet. Men vi holder ved den aftale, vi har lavet, forklarer Jutta Nielsen.