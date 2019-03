I 46 år har DUI-Leg og Virke i Munkebo lavet aktiviteter for børn og unge i Munkebo. I dag er det et nyt tiltag med e-sport, der trækker børnene til socialt samvær i organisationen.

Munkebo: Klik, klak, klik lyder det fra airhockey-spillet. Plastic-krusene er fyldt op med farverig slush ice, i køkkenet kører elpiskeriset for fulde drøn i dejen til banankagen, og der er trængsel omkring de splinternye computere.

Omkring 30 børn har denne tirsdag fundet vej til DUI-huset på Fjordvej i Munkebo, hvor organsationen en gang om ugen står for brætspil, bagning og e-sport, der er organisations nyeste trækplaster.

- I øjeblikket er medlemstallet heldigvis stigende på grund af det nye tiltag, vi har lavet med e-sport. Vi har fået 13 nye medlemmer siden sidste tirsdag, fortæller formand for DUI-Leg og Virke i Munkebo, John Eriksen.

Organsationen havde søgt folkeoplysnings-udvalget om penge til computere, så de kunne tilbyde e-sport. Nu er John Eriksen allerede ved at undersøge muligheden for at søge flere penge. For der er kø ved de fire nye computere.

DUI-Leg og Virke i Munkebo har eksisteret i 46 år, og er en af DUI's største lokalafdelinger med 170 medlemmer, der kommer fra Munkebo, Kerteminde, Hindsholm, Langeskov og Rynkeby.

- DUI er en børne- og familieorganisation, hvor vi har børnene i centrum og laver forskellige aktiviteter for børnene, uden at det er konkurrencepræget, så alle kan være med. Hernede er der plads til alle, om du er rig eller fattig, forklarer John Eriksen.

- Kerneopgaven i Munkebo er at have aktiviteter for børn og unge, som ikke har andet at lave. Og at lave så mange aktiviteter som muligt til børnene for billige penge, så prisen ikke er en hindring.