Dyt dyt, skal' vi byt' på genbrugspladsen: Dit skrot skal blive andres guld

- Genbrug er vores DNA, og vi vil gerne have, at affald ikke bliver affald. Derfor er det det bedste, hvis folk kan få glæde af hinandens affald, pointerer han.

Men nu er der på genbrugspladsen på Hindsholmvej i Kerteminde én byttebiks på trapperne . Den er til dig, der vil smide noget ud, som godt kunne få et nyt liv hos en anden, og til dig, der måske mangler en krukke til terrassen, en stol til teenageværelset eller et par kaffekopper til sommerhuset.

Ofte kan det være ting, som andre kan have fornøjelsen af, og som hverken har fejl eller mangler. De fleste gange bliver det bare kasseret af den ene grund, at det er blevet erstattet af noget nyt.

- For når kasserede ting får nyt liv, er det på den allerøverste hylde inden for genanvendelse, og folk vil det gerne, fastslår han.

Forsyningens kommunikationsmedarbejder fortæller, at den kommende affaldssortering , hvor borgerne i kommunen skal sortere deres affald i forskellige spande, lige nu fylde en del i planlægningen, men han håber på, at byttebiksen vil stå klar snarest muligt-

For Kerteminde Forsyning er det vigtigt, at byttebiksen åbner med en vis standard på hylderne, og derfor arbejdes der lige nu på, at biksen vil tage sig godt ud - være ryddelig og indbydende til en fremtidig åbning.

- Nogle steder er der jo deciderede bemandede butikker, men det bliver der så ikke her på pladsen. Her er konceptet høflig selvbetjening, understreger han.

Han har gennem sit netværk været på flere genbrugspladser, hvor der også er byttebikser, og her har han oplevet, at det fungerer virkelig godt.

LIige nu står hende her og venter på at komme med én hjem, som vil have lyst til at fikse hendes frisure. Foto: Mette Louise Fasdal