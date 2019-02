Dyrk yoga og hjælp kræftsyge børn

Kerteminde: Sine Marie Mohr gjorde det for første gang sidste år, hvor rigtig mange deltog.

Nu opfordrer hun dig til at gøre det igen søndag 24. februar fra klokken 12 til 12.30.

Hun er indehaver af Yogamohr og indbyder dig til at gøre noget for dig selv - samtidigt med, at du også støtter et hjertevarmt formål, der har til hensigt at hjælpe børn med kræft i hjernen.

For 150 kroner får du halvanden times yoga, og alle de penge, der kommer ind, donerer yogalæreren ubeskåret til Børne Hjernecancer Fondens arbejde.

Yogaeventen finder sted i Skovpavillionen ved Danhostel Kerteminde. Vandrerhjemmet ved skoven har denne dag valgt, at det vil donere Skovpavillionen til eventen.

I år har operasangerinde Sofie Jensen doneret sin stemme, og Soulmade skaber smykker til de første, der køber billetter. Nybro Frugt sørger for most og æbler, så der kan tankes op efter eventen.

- Jeg håber på flere sponsorerer. En sponsor har doneret 5000 kroner. Det er så fantastisk, fortæller Sine Marie Mohr.

Hun håber, at der vil være mellem 50 og 70 deltagere. Alle deltagere opfordres til at have yogamåtte, varme strømper og en varm trøje eller tæppe med til afspændingen, hvor operasangerinden vil synge for yogierne.

Billetter kan købes på www.yogamohr.dk.