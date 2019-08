Dyrere skraldespande på vej til alle borgere: - Vi tror på, at folk vil sortere deres affald

I september og oktober kører Kerteminde Forsyning nye sorteringsskraldespande ud til boligejerne i Kerteminde Kommune. I 2020 følges der trop med sommerhusejere og etageboliger.

Nordøst Fyn: Du skal til at sortere dit affald i dine nye skraldespande. I efteråret bliver der kørt to spande ud med to rum i hver til alle boligejere i kommunen - en til mad- og restaffald og en til pap/papir og glas. Det sker i troen om, at kommunens borgere vil begynde at sortere sit affald. Løsningen er obligatorisk, så om du vil det eller ej, får du to nye skraldespande. Hos Kerteminde Forsyning er man optimistisk. - Der er stigende fokus på klima i dag. Det er på dagsordenen både hos politikere og borgere, så vi oplever stor opbakning, siger direktør hos Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen. Kommunikationsmedarbejder Martin Knudsen er ligeledes fortrøstningsfuld. - Jeg har snakket med andre kommuner, der allerede har denne ordning, og de oplever, at folk sorterer deres affald.

Oversigt over priser 1.025 kroner



Det betaler du de tre første kvartaller af 2019 med den gamle ordning:

2.319 kroner



Kilde: Kerteminde Forsyning

En dyrere, men nødvendig løsning for borgerne I dag kører man selv på genbrugspladsen med sit glas, pap, papir og lignende, men fremover vil Kerteminde Forsyning hente det. Den ekstra service koster en øget udgift årligt, men hvor meget vides ikke endnu. - Der er sat en prisliste for det sidste kvartal af 2019, men vi har ikke tallene for 2020 endnu. Men det skulle gerne blive en mere effektiv proces end her i opstarten, forklarer Michael Høj-Larsen. Til spørgsmålet om, hvorvidt borgerne ikke gerne vil spare den udgift og selv køre på genbrugspladsen, svarer Michael Høj-Larsen, at tendensen viser, at folk gerne vil have mere service. - I dag skal folk selv køre på genbrugspladsen, men nu hjælper vi det med dem, og det koster lidt ekstra i service. Det er noget, vi er nødt til for at nå i mål med de EU-målsætninger, der er lavet. EU siger, at genbrugsprocenten på affald i 2020 skal være på 50 procent og 55 procent i 2025. Lige nu er den på 47 procent. Der skal udleveres cirka 22.000 skraldespande, og det har en udgift på knap 15 millioner kroner. Det er et udlæg af Kerteminde Forsyning, som borgerne betaler af på, uddyber Michael Høj-Larsen. - Det tager omkring en otte-ti år at betale af på sådan en spand, så pengene kommer retur igen.

Tiltag skal hjælpe folk på vej Både Michael Høj-Larsen og Martin Knudsen erkender, at der kan være udfordringer i bestræbelser på at få folk til at sortere sit affald. Især beboere i etageboliger og folk med anden etnisk baggrund er udfordringen. - Vi har i samarbejde med andre lavet piktogrammer, som skal hjælpe folk med at sortere. Det er det symbol, de vil blive mødt med alle steder, og som også vil være at finde på deres skraldespand, siger Michael Høj-Larsen. Ligeledes er der lavet undervisningslokale til skolebørn på Kerteminde Genbrugsplads, hvor børnene kan lære at sortere rigtigt, mens alle husstande også får en brochure med en detaljeret guide indad brevsprækken.