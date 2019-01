Dyreklinik samler ind: Giv en hjemløs' hund et varmt tæppe

Nordøstfyn: Så er julen ovre, og måske var der under træet juleaften også en gave til din hund: Et nyt halsbånd, en kurv, nyt legetøj eller et varmt tæppe.

Hos AniCura Rynkeby Dyreklinik synes man, at det er helt velfortjent, for hunde skal naturligvis forkæles. Det er bare ikke alle hunde, der er så heldige, pointerer dyrklinikken og mener her de hunde, der ikke har noget hjem, men bor sammen med deres kærlige ejere på gaden.

Derfor samler klinikken nu ind til hjemløses hunde i klinikkens tre afdelinger i Kerteminde, Rynkeby og Nyborg.

I forvejen donerer AniCura Rynkeby Dyreklinik nogle af de ting, som de ikke sælger, men der er brug for mere til de hjemløses hunde.

Derfor opfordres du til at donere nogle af de ting, som din hund ikke længere har behov for. Så samler dyreklinikken tingene ind og kører dem ud til herbergerne, som dyrlægerne samarbejder med. De sørger for at dele tingene ud til de omkring 35 hunde, som besøger dem.

Der er især brug for jakker til hundene, understreger dyreklinikken.

Indsamlingen foregår fra 7. januar og frem til 18. januar.

22. januar kører veterinærsygeplejerske Mette Mi Søgaard ud med de indsamlede ting.