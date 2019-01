Dyreklinik samlede ind: Hjemløses hunde fik gaver

Nordøstfyn: Julle, Basse, Molly og en masse andre hjemløses hunde giver snudekys og potedask som tak for hjælpen til de mange mennesker, der tog imod AniCura Rynkeby Dyrekliniks opfordring om at donere diverse gaver til de hunde, der hver dag følger deres tobenede ejere, som lever på gaden, fordi de ikke har noget hjem.

De hjemløses hunde skal også opleve at blive forkælet, mente AniCura Rynkeby Dyreklinik, der har afdelinger i Kerteminde, Rynkeby og Nyborg, og derfor efterlyste dyreklinikken i begyndelsen af januar ting, som den kunne give videre til de hjemløses hunde.

Rigtig mange mennesker og firmaer tog imod opfordringen og lagde vejen forbi klinikkerne med en masse ting.

Legetøj, hundekurve, tæpper og godbidder er bare nogle af de ting, som blev indleveret.

Derfor kunne dyreklinikken fylde to biler med indsamlede ting.

Veterinærsygeplejerske Mette Mi Søgaard, som var med til at dele tingene ud, fortæller, at donationerne blev overrakt direkte på gaden, på en varmestue og på et herberg, og alle steder blev de mange ting taget imod med åbne arme af både de tobenede og de firbenede.