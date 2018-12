Kerteminde: Du skal skynde dig, hvis du bor i Kerteminde og regner med at få maden leveret nytårsaften. Superbrugsen har nemlig allerede udsolgt af deres ud-af-huset nytårsmenuer, og restaurant Rudolf Mathis er lige ved at have solgt de sidste menuer.

- Vi har 1000 kuverter, og vi er ved at nærme os målet, fortæller Puk Lyskjær fra Rudolf Mathis.

Sidste år satte Rudfol Mathis 800 nytårsmenuer til salg, og der måtte man til sidst melde alt udsolgt, og det regner Puk Lyskjær også med sker, inden nytårsklokkerne ringer.

- Vi har sat sidste frist den 30. december for at bestille, men jeg tænker, at vi må trække i håndtaget og råbe stop, før vi når der til.

Menuen fra Rudolf Mathis er i den mere luksuriøse ende af nytårsmenu-udbuddet. Alt efter om det skal være tre, fire, eller fem rettet, koster det mellem 475 kroner og 675 kroner at sætte en menu fra Rudolf Mathis på bordet.

- Der er cirka 30 procent, der vælger den store menu, mens resten vælger tre retter og enkelte fire retter, siger Puk Lyskjær om menuen, der byder på lækkerbiskener som torske-hummersalat i sprød kurv med soja og citrus og bagt helleflynder med nøddepanade.