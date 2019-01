Nordøstfyn: På www.politi.dk er der fra det nye år oprettet en platform til "bestil en betjent."

Du kan bestille en betjent til færdselkontrol, hvis du eksempelvis oplever, at der køres for hurtigt på en strækning, eller du vurderer, at der er behov for en knallertkontrol.

Har du et større arrangement eller en begivenhed, hvor du vurderer, at det vil være rart med politiets tilstedeværelse, kan du også lægge en bestilling på platformen.

Desuden er det også muligt at anmode om, at politiet kommer og holder et foredrag - eksempelvis om kriminaliteten i dit område, hvordan du bedst sikrer dig mod indbrud eller tricktyverier. /mlfa