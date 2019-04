Rynkeby: Foreningen Dronemusik Danmark inviterer til koncert med den verdensberømte multiinstrumentalist Efrén López i Rynkeby Kirke søndag 7. april kl. 16.

Koncerten er gratis og holdes i forbindelse med Dronemusik Danmarks 10-års jubilæum og arrangementet "Dronetræf '19".

Glemt - eller snarere gemt i den danske musikhistorie og kultur - findes en række unikke musikinstrumenter; nemlig de såkaldte droneinstrumenter.

Disse instrumenter har foreningen Dronemusik Danmark valgt at grave frem i lyset for at fortælle deres historie, og genskabe den musik som har været spillet på dem både dengang og i dag.

I weekenden 5.-7. april mødes foreningen til deres 10-års jubilæumstræf i Rynkeby. Rynkeby Kirke huser nemlig et række ganske særlige kalkmalerier.

Som en del af arrangementet har foreningen inviteret Efrén López til Danmark. Arrangementet kulminerer koncerten under kalkmalerierne i Rynkeby Kirke.

Dørene åbner kl. 15.