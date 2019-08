Donation fra Danske Bank Fyn Fond til Kerteminde Dance

Kerteminde: Danske Bank Fyn Fond har doneret 4000 kroner til en nystartet forening, Kerteminde Dance, lyder det i en pressemeddelelse.

Kerteminde Dance er en fitness danseforening, hvor man får pulsen op, sved på panden, smil på læben og forbrænder en masse kalorier til god musik. Alle kan være med, og der er altid plads til en til, uanset højde, drøjde og danseerfaring.

- Vi har som en forening fået anvist øvelokaler i Kertemindehallen, hvor vi foreløbig danser fire aftener om ugen. Men det bestående musikanlæg i lokalet var ikke rigtig velegnet til høj musik, og her i sommers vil vi gerne flytte aktiviteten udenfor, et eller andet sted i Kerteminde. Vi havde derfor brug for en stor transportabel højttalere. Her kom Danske Bank Fyn Fond os til hjælp og donerede 4000 kroner.