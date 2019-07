Dømt for at krænke skolechef: Juridisk spidsfindighed spænder ben for, at Yvonne må anke dom

Bøder over 3000 kroner kan ankes. Men dommen, Yvonne Bæk Rasmussen blev idømt, var 10 dagsbøder à 750 kroner. Nu skal hun bede om lov til at anke dommen.

Langeskov: - Ja, det er så endnu en måde at knække de små på.

Yvonne Bæk Rasmussen kan nu gå og være ked af, at hun ikke blev idømt en bøde på 7.500 kroner men 10 dagbøder à 750 kroner. For det betyder, at hun ikke bare kan anke sin dom. Nu skal hun spørge Procesbevillingsnævnet om lov til at anke.

- Alle bøder over 3000 kroner kan ankes. Men de valgte at dele det op i dagbøder, så nu koster det ekstra i advokatsalær, fordi vi nu skal til at søge om lov til at anke. Og så er det ikke engang sikkert, at vi får lov, beklager Yvonne Bæk Rasmussen.

- Nu er det nemmeste jo bare at betale de 7500 kroner og så lægge sagen bag mig. Men det er jo på den måde, de får lukket munden på os almindelige mennesker - at vi bare giver op, eller giver op, fordi det bliver for dyrt. Jo flere de får dømt efter den der nye §119a, jo flere sager får de til at danne præcedens, så de bare kan henvise til de domme, når der er en ny, der skal i retten for at sige sin mening.

Derfor er det fortsat en vigtig og principiel sag for Yvonne Bæk Rasmussen at kæmpe:

- Det er jo for børnene og for retten til at tale og blive hørt. Hvis jeg giver op nu, hvad får de så lov at slippe afsted med i fremtiden. Killian (Yvonnes syge søn) bliver jo ikke rask, så vi skal leve med det her system resten af vores liv. Spørgsmåler er, hvornår man skal tage kampen op.