Dømt for at chikanere skolechef på Facebook: - Der er i samfundet en uheldig tendens til, at folk er hurtige på tasterne

Nordøstfyn: Da Yvonne Bæk Rasmussen i december satte sig til computeren og skrev et vredt opslag på Facebook om en tidligere skolechef i Kerteminde Kommune, gik hun over stregen.

Det fastslog en dommer i dag, da han idømte Yvonne Bæk Rasmussen 10 dagbøder á 750 kroner. Altså præcis de 7500 kroner, anklagemyndigheden havde krævet, at hun skulle idømmes.

Anklager Maria Fanø-Fredeløkke er selvsagt meget tilfreds med dommen.

- Det er en vigtig dom, både i forhold til folks ageren på Facebook, og i forhold til at få skabt retspraksis til den forholdsvis nye lov om at chikanere og krænke offentligt ansatte, siger hun.

- Der er i samfundet en uheldig tendens til, at folk er hurtige på tasterne og ikke når at tænke sig om, eller for den sags skyld undersøge tingene ordentligt. Den her dom understreger, at man skal tænke sig om. Og denne dom vil også være med til at danne en retspraksis om loven, der ikke er afprøvet så mange gange endnu. Vi har med denne dom fået slået fast, at chikane også kan dreje sig om et enkelt opslag, hvis det er groft nok. Og dommeren fandt altså Yvonne Bæk Rasmussens opslag groft nok til at tælle for chikane, selvom der kun var det ene.