Politiet om dødsbrand i Hjemmeværnsgården: Det var enten selvmord eller et tragisk uheld.

Kerteminde: Den voldsomme brand, der i sidste uge brød ud i Hjemmeværnsgården i Vestergade, var muligvis et selvmord - hvis ikke, så var der tale om en tragisk ulykke, fastslår politiet, der nu er færdige med deres undersøgelser.

- Brandteknikerne fandt brandbare væsker i det rum, hvor branden opstod, fortæller efterforskningsleder Claus Andkjær.

- Ligsynet kunne fastslå, at manden omkom i branden, og at der derfor ikke ligger nogen forbrydelse bag dødsfaldet.

Den engelske mand, der døde i branden, havde af og til været i Danmark for at arbejde. Men lige bestemt denne gang var der flere ting, der gik galt på samme tid: Han fik nogle familiemæssige problemer, og samtidig blev han bortvist fra sit job.

- Vi ved, at han i forbindelse med, at han blev afskediget, udtrykte livslede, så det er jo en mulighed, at han har begået selvmord, siger Claus Andkjær.

Den engelske mand skulle have været retur til England enten tirsdag eller onsdag.