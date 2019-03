Dødeligt haveaffald: Forgiftede kvier døde mellem hænderne på ejerne

Seks af de 11 kvier, der til dagligt går rundt i indhegningen i Munkebo Multipark, er døde af forgiftning. Kvierne har sandsynligvis spist af en bunke haveaffald smidt i indhegningen, indeholdende taks. Ejerne af kvæget vil gerne i kontakt med den ansvarlige.

Munkebo: Onsdag morgen modtog ejerne af Sybergkvæg, Lene Gommesen og Peter Bisgaard, en ubehagelig opringning fra en beboer i Munkebo. Beboeren fortalte, at en af 11 kvier som kvægejerne har gående i en indhegning ved multiparken j Munkebo muligvis var død. Ejerne kørte straks til multiparken for at at undersøge sagen, og da de kom derop kunne de konstatere, at tre af de 11 kvier i indhegningen var døde. - Ret hurtigt får vi mistanke om forgiftning, for sådan tre sunde dyr lægger sig jo ikke bare til at dø. Derfor forsøger vi straks, at få de raske dyr væk fra området, men de vil ikke med os. De vil blive ved de døde, siger Lene Gommesen, og fortæller, at de derfor begynder at transportere de døde dyr ud af indhegningen. - Og her opdager vi så, at der ved indhegningen ligger noget haveaffald, deriblandt taks. Og så kan vi ret hurtigt regne ud hvad der er galt. De får derfor hurtigt indfanget de friske kvier og tilkaldt en dyrlæge. - Men der er ingen modgift mod taksforgiftning. Det eneste vi kan gøre er at give aktivt kul, som man også giver til mennesker, der har indtaget noget giftigt. Vi begynder at behandle dyrene, og mens vi står og behandler, er der faktisk to af dem, der dør mellem hænderne på os, fortæller hun. I løbet af natten omkring klokken 5 døde endnu en af kvierne, så i alt seks kvier er nu døde af forgiftning. Og om flere af kvierne vil dø, kan ejerne endnu ikke være sikre på. - Der er én, der stadigvæk ligger ned og ikke er helt frisk. De andre går godt nok rundt, men de to, der pludselig døde i går, havde jo også bare gået rundt. Så vi ved ikke noget endnu.

Hvad er taks? Taks er et lille nåletræ, der kan blive op til 14 meter højt.

Nålene er bløde, mørkegrønne og blanke på oversiden og lysegrønne og matte på undersiden.

Taksens frugt er først grøn, men når den bliver moden, bliver den rød.

Taksens grønne dele - nåle og frø - er meget giftige både for dyr og mennesker, da de indeholder giftstoffet taxin.

Heste bliver for eksempel meget syge, bare de spiser nogle få nåle, og dør øjeblikkeligt, hvis de spiser mere end 500 gram.



Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Det var taks af denne type, der blev fundet bland haveaffaldet i indhegningen. Arkivfoto

Dårlig ide at fodre dyr Der er blevet taget prøver fra de døde dyr, som skal sendes til et laboratorie, og det er først når ejerne får svar på prøverne, at de kan fastslå dødsårsagen hos de seks kvier, der er af racen Skotsk Højlandskvæg. Men Lene Gommesen er ikke i tvivl om, at det skyldes taksforgiftning. Taks er nemlig meget giftigt, både for mennesker og dyr. - Det går simpelthen ind og nedbryder dem (kvierne red.). Det er en kredsløbs-forstyrrelse, der gør, at de simpelthen dør af, at lever og hjerte stopper, forklarer Lene Gommesen, der er uddannet veterinærsygeplejerske. Det var cirka en trillebør-fuld haveaffald indholdende taks, der lå i indhegningen ved dyrene, og Lene Gommesen fortæller, at de døde dyr lå i en radius af tyve meter fra haveaffaldet. kvægejerne tror dog ikke, at nogen har smidt haveaffaldet i ond mening. - Jeg tror, at der er nogen, der har ordnet have i det gode vejr og så tænkt, at det kunne dyrene få. Og det er selvfølgelig også en god tanke. Men man skal holde sig fra at fodre andre folks dyr inden for en indhegning - også selvom det er i god tro, fastslår hun, og forklarer, at noget så simpelt som et æble i større mængder kan give forstyrrelser i maven på en ko.

Ni af de 11 kvier flyttede ind i Munkebo Multipark i slutningen af februar. De fik navnene Oline, Othelia, Otine, Orkide, Ofelia, Ohh-Sissekarl, Olga og Oline-2. Arkivfoto

Uerstattelige dyr De fem overlevende dyr fra indhegningen i multiparken går nu hjemme på parrets gård, hvor de observerer, hvordan kvierne klarer sig. De økonomiske konsekvenser af dyrenes død, har ejerne endnu ikke overblik over. - To af dem var slagtedyr, og de øvrige var avlsdyr. To af dem er uerstattelige, fordi vi ikke kan lave den kombination længere, da vi ikke længere har den far. Så det er rigtig svært at gøre op i kroner og ører, fortæller Lene Gommesen. Mandag skal kvægejerne til møde i multiparken, men de har allerede bestemt sig for, at der ikke kommer dyr tilbage i multiparken, før der er fundet en løsning. Og de kan ikke garantere, at de vil have deres dyr til at gå der i fremtiden. - En ting er jo, at det er rigtig økonomisk tungt for os, det her, der er sket. Men vi holder jo også rigtig meget af vores dyr, det ved dem, der kender os godt. Så det er også et spørgsmål om, det er det værd, siger Lene Gommesen. - Jeg håber på, at dem, der har gjort det, vil give sig til kende. Ikke fordi vi skal lægge vedkommende ud til offentligt skue eller noget, men vi vil jo rigtig gerne i dialog med vedkommende, også så det ikke gentager sig.