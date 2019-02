Direktør for byggefirma: - Beboernes frygt er ubegrundet

Direktør for byggefirmaet, Mogens Knudsen A/S, Jacob Knudsen, vil gerne berolige beboerne i andelsboligforeningen Elmehaven. - Vi bygger slet ikke så højt, som de frygter, siger han.

Langeskov: For meget trafik og for højt byggeri er ankerne fra flere af de beboerne i andelsboligforeningen Elmehaven i Langeskov, der har sendt deres høringssvar for den nye lokalplan for Elmehaven, hvor Mogens Knudsen A/S bygger 46 boliger.

En af de ting, som de alle slår ned på, er den stigende trafik ned ad Elmehaven. Tidligere blev det nemlig oplyst, at trafikken ned ad Elmehaven skulle gå fra Toftegårds Allé.

- Vores udstykning er privat vej, og vi troede, at da vi begyndte på det store projekt, at vi bare lukkede folk ud på vores eget areal, men det må vi ikke, fordi den gamle lokalplan viste, at det skulle føres sammen på Elmehaven, fortæller Jacob Knudsen, der er direktør for byggefirmaet.

Toftegårds Allé er en privat fællesvej, der vedligeholdes og driftes af en grundejerforening, som ikke har noget med Elmehaven at gøre. Derfor kan den ikke benyttes, understreger han.

Han ved godt, at der på de opstillede skilte for området ser ud som, at det var planen. Det er dog ikke længere i byggefirmaets interesse at fuldføre dette forslag.

Han pointerer, at der faktisk i både den gamle og den nye lokalplan lægges op til, at det nye byggeri skal føres til Elmehaven.