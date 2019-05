Direktør for Kerteminderevyen: Billetsalget går fremragende

Kerteminde: Med få dage tilbage til premieren på Kerteminderevyen har revydirektør Mads Nørby en god mavefornemmelse for årets revy.

- Jeg har det fuldstændig, som jeg skal have det i maven med en blanding af sommerfugle og store uldne natsværmere, der rumler rundt derinde, fortæller Mads Nørby.

Onsdag aften havde revyen den første åbne prøve med et særligt inviteret publikum af medlemmerne af støtteforeningen Revyens Venner.

- Det blev temmelig meget en gennemspilning, men der blev både grinet og hygget igennem, fortæller Mads Nørby, der også nøgternt konstaterer:

- Lige nu er revyen, hvor den skal være på det her tidspunkt. Jeg tror, den bliver fremragende.

Billetsalget til revyen er også gået fremragende i år. Der er allerede udsolgt til flere af forestillingerne.

- Men der er stadig ledige billetter at få, og hvis der lige pludselig ikke er ledige billetter, så har jeg mulighed for at lave en ekstra forestilling, eller to, eller tre, lokker Mads Nørby.