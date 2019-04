Det vil gøre min landsby skøn: 10 ansøgninger til landsby-makeover

Nordøstfyn: Mandag var det sidste frist for at sende en ansøgning, hvis landsbyerne i Kerteminde ønskede at medvirke i projekt Landsby Make-Over - et projekt, som gerne vil motivere folk i de små landsbyer til at forskønne det sted, hvor de bor.

Steen Hjorth, der er formand for Kerteminde Landsbyråd, kan i en pressemeddelelse oplyse, at landsbyrådet, som står bag tiltaget, har modtaget ni ansøgninger fra landsbyer, der er spredt ud over hele kommunen.

- 10 steder i kommunen har folk med relativ kort varsel fundet ud af at mødes og lade ideer flyve, og der er kommet 10 konkrete og spændende ansøgninger ud af. Det kan vi kun være rigtig godt tilfredse med, konstaterer landsbyrådets formand i pressemeddelelsen.

Der er kommet ansøgninger fra Rønninge, Birkende, Urup, Drigstrup, Viby, Salby, Mesinge og Midskov. Kølstrup har leveret ideer til hele to projekter.

Nu skal det udpegede dommerpanel kigge på de indkomne ansøgninger, og senest 15. april skal panelet meddele hvilke fem landsbyer, der tildeles 10.000 kroner til at sætte deres projekter i gang og dermed kommer med i konkurrencen om hovedpræmien på 30.000 kroner.

Dommerpanelet består af museumsdirektør, Erland Porsmose, arkitekt John Bo Verner, redaktør for kjavis.dk, Niki Treumer Mogensen, journalist på Fyens Stiftstidende i Kerteminde, Helle Nordström og Jens-Arne Hansen, der sidder i byrådet i Kerteminde for Socialdemokraterne.

- Det bliver spændende for dommerpanelet at læse de mange ansøgninger, og jeg misunder dem ikke opgaven, understreger Steen Hjorth, der mener, at der er så mange gode ideer, at alle burde realiseres.

Han håber, at byrådet vil beslutte at gentage projektet næste år.

- Der er tilsyneladende både behov og interesse herfor - og jeg er overbevist om, at vi om nogle måneder står med fem landsbyer, hvor beboerne i fællesskab har gjort dem endnu mere attraktive at bo i - og besøge for andre.