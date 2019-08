Det synes I på Facebook: Asfaltering af Renæssancehavnen er en halvhjertet løsning

Torsdag blev det efter lang tids mystik besluttet, at Renæssancehavnen må vinke farvel til brostenene. I stedet skal der lægges asfalt på Hindsholmvej op til lyskrydset. Det blev det endelige punktum efter seks år med klager og diskussioner. Vi har spurgt jer på Facebook, hvad I synes om beslutningen. Her synes mange, at der er tale om en halvhjertet løsning.

Esben Bindesbøl: Dejligt at høre at vi kommer af med de åndssvage brosten. MEN hvorfor ikke dem allesammen? Fra lyskryds og ud af Hindsholmvej. Vorherre bevares. Tror politikerne, at det sidste stykke fra lyskrydset til Langebro ikke larmer og forstyrrer? Og det er da heller ikke bedre at køre på end det stykke på Hindsholmvej. Skift nu bare det hele ud. Fra kanten af Langebro og udad Hindsholmvej. Så bliver alle glade.

Yvonne Mortensen: HVAD? Hvorfor ikke fjerne alle brostene? Vil I gerne opretholde problemer?

Marianne Boeriths: Det er en halv løsning. Tæller borgeres nattesøvn ikke i samme grad i Langegade? Skønt, at der bliver gjort noget, der gør op med den larm fra kørsel på brostenene, men ikke nær godt nok.

Jan Andersen: Hvorfor er politikerne i Kerteminde Kommune så dumme rent ud sagt? Nu laver man igen kun en halv løsning. Nu må I sgu da til at tage jer sammen. Der skulle have været asfalt på fra starten af. Men Sonja fik jo sin havn.

Henrik Hansen: Mærkeligt man kun løser opgaven halvt. Hvorfor ikke asfaltere hele vejen rundt gennem krydset til broen? Jeg kan så regne ud, man bevarer det stykke brosten, der drejer gennem krydset, som faktisk er den dyreste del at vedligeholde, på grund af de store maskiner/køretøjer river og flår hårdere i dem, når der drejes. Det er da fuldstændig hul i hovedet, men man havde vel også næsten forventet et eller andet åndssvagt fra det byråd, og der levede de fuldt ud op til forventningen.

Ina Hansen: Det er også meget vigtigt, at der kommer nyt asfalt der, men hvad med resten af Kerteminde? Især i den øverste del af Langegade. Skal der komme nogen til skade, før der bliver gjort noget ved det?