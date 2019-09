Det synes I: Fjord&Bælt-udvidelse deler vandene

Der har været mange forskellige reaktioner på, at Fjord&Bælt har planer om at udvide deres center.

Kerteminde: Fjord&Bælt har annonceret, at de har planer om at udvide deres center for cirka 30 millioner kroner for at skabe et samlingspunkt ved havnen og få flere dyr.

En annoncering, der har delt vandene hos jer borgere på Facebook. Nogle synes, at det er en god idé. Andre mener, at kommunen skal prioritere anderledes, og at et center med indespærrede dyr ikke skal støttes.

Vi har samlet nogle af kommentarerne.

Anja Ronal Wedel Andersen: Det er i forvejen et kæmpe gæld-center, som hvert år skal have store summer penge fra kommunen. Så nej tak.

Juliane von Gehren: Brug hellere kommunens penge på at bygge cykelsti og øge trafiksikkerheden i kommunen, så nej tak.

Bente Grønlund: Wauuu - god ide.

Lars Bo Jensen: Det er da en gammel nyhed, det projekt er flere år gammelt. Men dejligt at det nu bliver taget frem igen, så sker der da noget positivt på havnen. Bare ærgerligt at kommunen ikke har midler til at hjælpe Fjord&Bælt økonomisk.

Bente Mikkelsen Lohmann: Måske et OK tiltag, men kommunen har overhovedet ikke penge til at støtte projektet med. Der spares overalt på ældre og børn og også vedligehold, så det vil ikke give mening at støtte dette projekt. Men det er vel okay, hvis Fjord&Bælt selv kommer med hele finansieringen.

Lasse Hougaard: Den dårligste idé ever. Udnyttelse af dyr bør elimineres.

Christina Ingemann Vester: I argumenterne for at bygge til, slås der blandt andet på, at byen mangler et samlingssted for borgerne, og her vil Fjord&Bælt kunne byde ind. Jeg synes hellere, man skulle satse på at lave et samlingssted på Nordre Havnekaj i stedet for at bebygge denne med private boliger. Kommunen har ikke råd til at blive ved med at støtte Fjord&Bælt, og kan det ikke køre rundt uden kommunal støtte, så må stedet lukke. Måske også på tide, at man ser på, om der skal holdes vilde dyr i fangenskab, som man gør dernede.