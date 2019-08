Det slider på de ansatte at arbejde med handicappede

- Vi kan se, at vi særligt på handicapinstitutionerne har en udfordring. Det vil vi selvfølgelig spørge ind til og være nysgerrige på på mødet i morgen (tirsdag). Jeg tror, det har noget at gøre med beboersammensætningen. Det er psykisk enormt hårdt at arbejde med den gruppe borgere, men vi har også haft meget politisk fokus på området, og det er også noget, der slider, fortæller hun.

10 sygedage om året

Af statistikken kan man blandt andet se, at langtidsfraværet - altså sygdom, der varer mere end 22 dage - står for halvdelen af det samlede sygefravær.

I gennemsnit har hver medarbejder i ældre- og handicapområdet 10 sygedage om året. De seneste måneder er der dog blevet ansat en del nye ledere, og Britt Pedersen forventer derfor, at udviklingen vender:

- Jeg håber og tror på, at vi nu har fået ro på handicapområdet. Man kan se på de sidste måneder, at det går den rigtige vej. God ledelse betyder rigtig meget for vores sygefravær, fortæller hun.

Der er gennem året gjort flere ting for at nedbringe sygefraværet. I foråret 2019 blev der afholdt en temadag for alle ledere i Sundhed, Handicap og Rehabilitering, og der er samme forår gennemført en arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse blandt alle ansatte i Kerteminde Kommune. 8. oktober 2019 orienteres det politiske udvalg om resultaterne.