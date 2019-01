Hvis J.P. Henriksen skal bygge sit "skihop"-hus på Odensevej, kræver kommunen, at han betaler for anlæg af en helle ud for indkørslen.

Kerteminde: Medens J.P. Henriksen er i fuld gang med at lave et lokalplanforslag for det lejlighedsbyggeri med tilnavnet Skibakken, han gerne vil bygge på Odensevej ved Kertemindehallen, er man på rådhuset ved at få de praktiske forhold omkring blandt andet tilkørselsvej på plads. Og de er nået frem til, at det koster en helle at bygge et hus.

- J.P. Henriksen har allerede købt et lille areal til indkørsel ved siden af den grund, han vil bygge på. Men det betyder, at adgangen til det nye hus med flere lejligheder foregår ad samme vej, som boldbanerne benytter. Derfor var det en betingelse for salget af jorden, at der kunne sikres en sikker vejadgang for alle, fortæller Jesper Hempler (SF), formand for Teknisk udvalg.

Forvaltningen er nået frem til, at måden at sikre vejadgangen på, er at lave et helle-anlæg ud for vejen, og da det er på grund af opførelsen af Skibakken, at helle-anlægget bliver nødvendigt, vil regningen for anlægget skulle betales af J.P. Henriksen./ström