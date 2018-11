Det koster 200.000 kroner: Konsulenter skal finde to nye kommunale chefer

To kommunale chefer har sagt op. Økonomiudvalget vil hyre et konsulentfirma til at rekruttere deres afløsere.

Kerteminde: Midt i en større spare- og fyringsrunde i Kerteminde Kommune mener økonomiudvalget nu, at der skal bruges 200.000 kroner på at finde afløserne for to afdelingschefer, der har sagt deres job op.

Morten Just, chef for Kultur, Fritid og Faciliteter, opsagde i løbet af efteråret sin stilling, mens skolechef Dorte Dabelsteen for nylig meldte sin afgang for at gå på efterløn.

Begge stillinger skal opslås og genbesættes, og det er pengene værd at hyre ekstern bistand til rekrutteringsopgaven, mener økonomiudvalget. En opgave, der anslås at koste kommunekassen 170.000 kroner excl. moms.

"Det er tidskrævende at planlægge, koordinere og styre to parallelle processer, og det vil være vigtigt med en præcis og klar kommunikation om Kerteminde Kommune som en god og udviklende arbejdsplads.

Endelig er det naturligvis vigtigt at få så mange kvalificerede ansøgere som muligt.

Rekrutteringsprocessen kommer til at foregå i en periode, hvor organisationen er hårdt spændt for med at sikre implementeringen af besparelserne i 2019. Der skal derfor tages stilling til, om der skal indhentes ekstern bistand til rekrutteringsprocessen," lyder administrationens indstilling til beslutningen.