Det har kostet 350.000 kroner at teste de nye brosten: Onsdag afgør politikerne, om der lægges asfalt i Renæssancehavnen

Kinesiske brosten, stokhuggede brosten eller den klassiske asfaltløsning. Onsdag afgør økonomiudvalget, hvad der skal ske med belægningen i Renæssancehavnen.

Kerteminde: Onsdag aften kan økonomiudvalget sætte et endeligt punktum for seks års hård kritik af brostenshelvedet i Renæssancehavnen. På papiret skal politikerne vælge imellem tre løsninger. De kan vælge at lade de udskældte kinesiske brosten blive liggende. De kan udskifte dem med nye stokhuggede brosten, eller de kan køre en asfaltmaskine igennem Renæssancehavnen. Realdania, der var med til at finansiere Renæssancehavnen, da den blev etableret i 2013, har på forhånd givet tilsagn om, at hvis politikerne vælger de nye stokhuggede brosten, får de to millioner kroner til at hjælpe med etableringen. Foreningen krævede dog, at de nye brosten blev testet, og derfor blev der i april lagt et 20 meter langt prøvefelt med de nye sten ud foran Tornøes Hotel.

Nye brosten larmer mindre end gamle I alt er der brugt 350.000 kroner på at undersøge, hvor meget brostenene larmer, og konklusionen er, at de kinesiske brosten larmer meget. De nye stokhuggede brosten larmer mindre, men asfalt larmer mindst. Hvor meget de nye larmer mindre end de nuværende brosten afhænger blandt andet af, hvilket toneleje støjen er i. Jo dybere støjen er, jo højere er den. Groft sagt larmer de gamle brosten mere end dobbelt så meget som de nye brosten. Og de nye brosten larmer mere end dobbelt så meget som en asfaltløsning. Jesper Hempler, der som formand for miljø- og teknikudvalget, har forsøgt at finde en løsning på brostenshelvedet i Renæssancehavnen, lige siden han for første gang blev valgt ind i byrådet i 2013. Han har endnu ikke besluttet sig for, om det skal være den ene eller anden form for brosten eller asfalt. - Jeg er oprigtigt i tvivl, og jeg kan godt være i tvivl om, om vi finder den endelige løsning onsdag, siger Jesper Hempler, der forudser, at lige meget hvilken løsning politikerne vælger, så skal der nok være nogle borgere, der bliver sure.

30.000 kroner om året Administrationen har på forhånd anbefalet politikerne at vælge løsningen med de ny brosten. Tilskuddet fra Realdania betyder nemlig, at det er den billigste løsning. Det vil være cirka 250.000 kroner dyrere at lægge asfalt, fordi det vil Realdania ikke være med til at betale. Til gengæld er brostensløsningen dyrere i længden. Administrationen forventer, at det vil koste cirka 30.000 kroner om året at vedligeholde brostenen, mens afskrivninger og vedligehold på en asfaltsløsning kun vil være på 20.000 kroner.

De store maskiner vrider stenene Netop de høje driftsudgifter er en af grundene til, at Terje Pedersen har tænkt sig at stemme for en asfaltløsning. - Vore store problem i økonomien er netop vores driftsudgifter, som vi ikke kan styre. Dem reducerer vi ved at lægge asfalt, hvor vi har en 100 procent afprøvet løsning, siger Terje Pedersen, der er i tvivl om udgifterne til at vedligeholde brostenenekan holdes på 30.000 kroner om året. I øjeblikket betaler koster det 40.000 kroner at vedligeholde de kinesiske brosten. - Der kører jo store mejetærskere og traktorer på stenene, og de trykker altså noget mere end personbiler. Hvis det bare var almindelige personbiler, der kørte der, så kunne man godt lave det, så det kunne holde, men i og med du har et sving i vejen, så vrider de her store maskiner stenene, når de kommer, og det er med til at stenen synker, forklarer Terje Pedersen. - Hvis vil lægger brosten, så kan vi blive ved med at smide penge efter det her, uden at vi løser problemet.