Det gik helt galt, da Kerteminde bad borgerne om hjælp: Direktøren var diktatorisk og manipulerende

Kerteminde: Det var et flot tiltag af Byrådet i Kerteminde at tillade borgerrepræsentation i en styregruppe, der skulle fremsætte besparelsesforslag på handicapområdet. Men det endte som en træls proces med diktatorisk ledelse og manipulation. Sådan siger Ulla Hansen og Bente Plauborg, som var borgerrepræsentanter i styregruppen.

Jeg har ikke haft tillid til, at han sagde sandheden. Jeg sidder med en følelse af, at jeg ikke ved, hvor jeg har manden. Det generer mig i den grad. Jeg synes, der var for meget manipulation i det, og der blev skjult nogle ting, som vi ikke fik noget at vide om.

Bakkes op af medrepræsentant

Også den anden borgerrepræsentant, Bente Plauborg, oplevede styregruppen som diktatorisk, hvor der ifølge hende blev tilbageholdt informationer. Hun kunne for eksempel ikke få lov til at få adgang til tilstrækkeligt talmateriale, så der blandt andet kunne laves sammenligningstal med tidligere år.

- Økonomimanden sagde, at jo flere tal vi fik, jo flere spørgsmål ville vi stille. Vi manglede arbejdsmateriale. Vi blev hele tiden mødt med et svar om, at kontoplanen var lavet om, så det besværliggjorde i voldsomt omfang at få adgang til vigtigt talmateriale. Vi kunne ikke danne os et samlet overblik.

Bente Plauborg synes, at direktør ved Kerteminde Kommune, Anders Bjældager, der var formand for styregruppen, har været manipulerende.

Ulla Hansen siger, at det er synd for Kerteminde Kommune, at embedsværket ikke vil samarbejde, og at kommunen ikke er stor nok til at kunne varetage den enkelte borgers behov.

- Det er uartigt. Det er vores velfærd, der står på spil.