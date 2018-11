Det fandt vi: Vikingemuseet Ladby udstiller fund fra Munkebo Bakke

Ladby/Munkebo: I sommer gjorde Østfyns Museets arkæologer et spektakulært vikingefund på Munkebo Bakke.

De fandt nemlig en vikingehal, som i den grad satte Østfyn og Munkebo på vikingetidens landkort.

Da Bakkegården på Munkebo Bakke blev revet ned i forsommeren, gik arkæologerne kort efter i gang med at finde ud af, hvad der gemte sig i jordlagene under Bakkegårdens fundamenet.

Allerede i 2015 og 2017 havde arkæologerne været forbi Munkebo Bakke for at grave, og her var der blevet gjort fund, som tydede på, at her havde været et stormandsmiljø. Derfor ville Østfyns Museer også gerne undersøge jorden, da Bakkegården blev revet ned.

Gennem de tre år, hvor der er blevet gravet på Munkebo Bakke, er der gjort forskellige fund - både pragtgenstande og dagligdagsgenstande, som har givet arkæologerne en indsigt i den rolle, som den naturskabte Munkebo Bakke har spillet i vikingetiden.

Bakken har nemlig vist sig at være et strategisk punkt for datidens magtelite. Det vidner nogle af fundene, som Vikingemuseet Ladby nu udstiller, også om.

Udstillingen med fundene fra Munkebo Bakke hedder "Munkebo Bakke - en del af Ladbykongens Verden" og åbner 1. december. Den kan ses frem til 28. februar.