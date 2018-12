Det bliver jul i Kerteminde: Alle ansøgere til julehjælp fik en julepakke

Nordøstfyn: Julen er frådse-tid, men for de, der ikke har så mange penge, kan det være svært at få det til at række til både julegaver, andesteg og godter. Så er det rart at få julehjælp, og det er der omtrent 100 familier i Kerteminde Kommune, der får i år. De glade givere er Mødrehjælpen, Red Barnet og Lions Club.

Sidste år var der 140 ansøgere, men kun 70 pakker med julehjælp at uddele. I år er der pakker til alle de omtrent 100, der har ansøgt. Der var kun afslag til nogle få ansøgere, der ikke havde bopæl i kertemind Kommune, for organisationerne har rigeligt med at få pengene til at række til kommunens egne borgere.