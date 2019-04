Der er penge i kaffe med dampet mælk: Lulu's Cafe & Boutique kom ud af 2018 med overskud

Kerteminde: Der er penge i at sælge kaffe med dampet mælk for 35 kroner for en kop. Det viser regnskabet fra Lulu's Cafe & Boutique i Kerteminde.

Cafeen, der ligger i første parket på Renæssancehavnen, har netop afleveret regnskab for 2018, og det viser et pænt overskud på 391.036 kroner før skat.

Det er en flot stigning fra 2017, hvor overskuddet kun var på 265.403 kroner.

Lulu's Cafe oplyser ikke, hvor stor omsætningen har været, men bruttofortjenesten, der fortæller noget om aktiviteten i virksomheden, steg i 2018 fra 1,5 millioner til 1,8 millioner kroner.

2018 var et usædvanligt solrigt år, men selvom 2019 skulle blive mere regnfuldt, og turisterne svigter Kerteminde, er der penge på kistebunden til at klare et par våde år.

Sidste år voksede formuen i Kerteminde-selskabet nemlig fra 350.799 til 654.753 kroner.